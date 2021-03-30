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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:57119

На Глуховщине мужчина провалился под лед на озере

Похоже, то, что на календаре апрель, нисколько не смущает некоторых любителей экстрима.

В Эсмани 55-летний житель провалился под лед на местном пруду. Мужчина отошел от берега аж на 25 метров. И это по хрупкому весеннему льду! Чтобы его спасти, очевидцам пришлось звонить на «101», потому что добраться до мужчины самостоятельно было слишком опасно.

На место происшествия прибыло отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части и отделение дежурного караула 38-го государственного пожарно-спасательного поста.

Спасатели приблизились к пострадавшему, с помощью специальной веревки вытащили из проруби и доставили к берегу, пишет Неделя.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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