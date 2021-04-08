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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:23155

На Сумщине педколледжу вернули помещение за миллион

По иску прокуратуры образовательному заведению Сумщины возвращены помещения стоимостью около 1 млн грн.

По иску ювенальных прокуроров Шосткинской местной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области от 7 апреля признан недействительным заключенный договор аренды государственного имущества, поэтому помещения учебного корпуса площадью около 250 кв. м и стоимостью около 1 млн грн будет возвращено колледжу.

Установлено, что в 2019 году часть помещения, находящегося на балансе профессионально-педагогического колледжа Глуховского национального педагогического университета имени Александра Довженко, было передано предприятию для размещения торгового объекта по продаже непродовольственных товаров, то есть помещение учебного корпуса используется не по образовательному назначению. Однако, действующим законодательством предусмотрено, что объекты образования и науки, финансируемые из бюджета, не подлежат приватизации, перепрофилированию или использованию не по назначению. Поэтому прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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голова Сумської ОДА

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