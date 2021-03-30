В Конотопе и Белополье заняты все койки для пациентов с коронавируса

Об этом свидетельствуют данные СНБО, по состоянию на 7 апреля. В громадах подтвердили эту информацию и сообщили, что в больницах не хватает медиков, пишет Суспільне.
В Конотопской ЦРБ для пациентов с коронавируса предусмотрены 82 коек. Все они заняты. Шесть пациентов находятся в отделении интенсивной терапии, двое подключены к аппаратам ИВЛ.
Мэр Конотопа 8 апреля сообщил, что в городе будут добавлять коек для пациентов с коронавируса. Он также добавил, что в больнице не хватает медперсонала. «Больница ковидная одна, так как реанимационное отделение только в ЦРБ», - сказал Артем Семенихин.
В Белопольской ЦРБ заняты 45 коек - 100% коечного фонда под COVID. Из них десять в отделении интенсивной терапии.
«Больные, не требующие срочной госпитализации, лечатся у семейного врача. Если человек нуждается в немедленной срочной госпитализации, срочной специализированной помощи, то экстренной медициной направляется в ближайшее заведение, где есть свободные места. Каждый день есть информация о наличии свободных мест, и экстренная медицина везет туда, где есть возможность принять больного», - сказал Белопольский городской голова Юрий Зарко.
Всего в Сумской области загруженность коек для пациентов с коронавируса составляет 58%.
В Сумах загруженность составляет 58,9%. Больше всего загружена больница №5 - 98%, центр инфекционных болезней - 88% и Сумская ЦРБ - 75%. Во всех других больницах города есть более десяти свободных коек.
Загруженность коек в больницах области:
Конотоп - 100%
Белополье - 100%
Шостка - 86% (свободные 13 коек, из них 5 - с подведенным кислородом)
Тростянец - 76% (свободные 11 коек, все с кислородом)
Кролевец - 66% (свободные 37 коек, из них 27 с кислородом)
Ахтырка - 64% (свободные 37 коек, все они с кислородом)
Ромны - 58% (свободные 50 коек, из них 3 - с кислородом)
Глухов - 50% (свободные 129 коек, из них 62 - с кислородом)
Лебедин - 33% (свободные 67 коек, из них 64 - с кислородом)
Все койки свободны в Середина-Буде (30 коек), Ямполе (25 коек), Бурыни (15), Недригайлове (15), Липовой Долине (10), Краснополье (10) и Великой Писаревке (15).
В отделениях интенсивной терапии на 100% заняты кровати в Шостке, Глухове, Кролевце, Конотопе, Белополье и Тростянце.