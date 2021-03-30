В Конотопе и Белополье заняты все койки для пациентов с коронавируса В Конотопской и Белопольского больницах заняты все койки, предусмотренные для пациентов с коронавирусом и подозрением инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, по состоянию на 7 апреля. В громадах подтвердили эту информацию и сообщили, что в больницах не хватает медиков, пишет Суспільне.

В Конотопской ЦРБ для пациентов с коронавируса предусмотрены 82 коек. Все они заняты. Шесть пациентов находятся в отделении интенсивной терапии, двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Мэр Конотопа 8 апреля сообщил, что в городе будут добавлять коек для пациентов с коронавируса. Он также добавил, что в больнице не хватает медперсонала. «Больница ковидная одна, так как реанимационное отделение только в ЦРБ», - сказал Артем Семенихин.

В Белопольской ЦРБ заняты 45 коек - 100% коечного фонда под COVID. Из них десять в отделении интенсивной терапии.

«Больные, не требующие срочной госпитализации, лечатся у семейного врача. Если человек нуждается в немедленной срочной госпитализации, срочной специализированной помощи, то экстренной медициной направляется в ближайшее заведение, где есть свободные места. Каждый день есть информация о наличии свободных мест, и экстренная медицина везет туда, где есть возможность принять больного», - сказал Белопольский городской голова Юрий Зарко.

Всего в Сумской области загруженность коек для пациентов с коронавируса составляет 58%.

В Сумах загруженность составляет 58,9%. Больше всего загружена больница №5 - 98%, центр инфекционных болезней - 88% и Сумская ЦРБ - 75%. Во всех других больницах города есть более десяти свободных коек.

Загруженность коек в больницах области:

Конотоп - 100%

Белополье - 100%

Шостка - 86% (свободные 13 коек, из них 5 - с подведенным кислородом)

Тростянец - 76% (свободные 11 коек, все с кислородом)

Кролевец - 66% (свободные 37 коек, из них 27 с кислородом)

Ахтырка - 64% (свободные 37 коек, все они с кислородом)

Ромны - 58% (свободные 50 коек, из них 3 - с кислородом)

Глухов - 50% (свободные 129 коек, из них 62 - с кислородом)

Лебедин - 33% (свободные 67 коек, из них 64 - с кислородом)

Все койки свободны в Середина-Буде (30 коек), Ямполе (25 коек), Бурыни (15), Недригайлове (15), Липовой Долине (10), Краснополье (10) и Великой Писаревке (15).

В отделениях интенсивной терапии на 100% заняты кровати в Шостке, Глухове, Кролевце, Конотопе, Белополье и Тростянце.