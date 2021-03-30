"Карантинное" пособие ФЛП и работникам — заявления примут с 19 апреля Перечень КВЭД, которые попали под карантинные ограничения, утвердит Правительство

8 апреля в газете "Голос Украины" опубликован Закон Украины "О предоставлении пособия застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 30.03.2021 г. № 1358-IX. Поэтому этот Закон вступает в силу с 09.04.2021 года.

Эта дата важна для отсчета времени для обращения ФЛП и работниками за "карантинным" пособием от государства в размере 8000 грн.

Это пособие предоставят по заявлению ФЛП и работника, представленной ими в электронной форме через Портал "Дія".

Заявление о предоставлении пособия можно предоставить в течение 30 дней со дня введения на территории соответствующего региона дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий "красной" зоны карантина.

Однако для ФЛП и работников из регионов, которые в "красную" зону карантина включили в феврале-марте 2021 года, отсчет 30-дневного срока начнется с 19 апреля 2021 года.

К тому же ФЛП и работники, которые в 2021 году уже получали единовременное материальное пособие во время "зимнего" локдауна, смогут снова воспользоваться право на обращение за новым пособием, если их работу прекратили из-за отнесения регионав "красную" зону карантина.

Перечень основных КВЭД, в отношении которых осуществляют дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, приводящие к временной остановке работы субъектов хозяйствования, в которых работают застрахованные лица, и ФЛП, еще определит КМУ.

Также именно КМУ должен одобрить порядок выплаты 8000 грн "карантинного" пособия работникам и ФЛП, который разработало Минсоцполитики.