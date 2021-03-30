В Сумах поймали 18-летнего мошенника Мошенник действовал просто – взял чужой гаджет, чтобы позвонить, и убежал.

7 апреля оперативниками Сумского районного управления полиции в совершении мошенничества был разоблачен 18-летнего жителя областного центра. Установлено, что в середине марта, этот юноша, находясь в центре города, в заведении быстрого питания, попросил у сверстника мобильный телефон, «чтобы позвонить» и с телефоном убежал.

Кроме того, в одном из сел на Кролеветчине 40-летняя женщина, находясь в гостях у знакомого, тоже взяла у него мобильный телефон для осуществления звонка, и с телефоном исчезла.

В полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и ведут следствие. Полиция предупреждает граждан о том, что не стоит верить первому встречному, особенно тогда, когда дело идет о ваших состояние, вещи, деньги. Помните, в мире еще много проходимцев, которые так и мечтают обогатиться за чужой счет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.убежал с телефоном