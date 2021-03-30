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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:16223

На Сумщине пьяный накинулся на полицейского с кулаками

За сопротивление полицейскому при исполнении им служебных обязанностей, мужчину привлекают к уголовной ответственности.

Чтобы вручить повестку мужчине, который подозревается в совершении уголовного преступления двое работников сектора реагирования патрульной полиции Ахтырского районного отдела полиции прибыли по указанному адресу. Из-за закрытой двери квартиры на втором этаже женский голос сообщил сотрудникам полиции о том, что мужа дома нет. Поэтому правоохранители спустились по лестнице и начали расспрашивать соседа, давно ли он видел разыскиваемого. В это время к подъезду подошли двое молодых людей в нетрезвом состоянии. Один из них, увидев людей в форме, разозлился и начал оскорблять одного из стражей порядка, нецензурно ругаться и хватать за одежду, пытаясь сорвать знак полицейского. Работник полиции попытался на словах успокоить того, но тщетно. Тот кричал, размахивал ногами и руками, игнорируя людей вокруг, в том числе и детей. Через мгновение он якобы начал отходить, но не для того, чтобы уйти. Злоумышленник, неожиданно взяв разгон, набросился на полицейского, попав кулаком в лицо.

Вдвоем правоохранители скрутили нападающего, и надев на него наручники, доставили в отдел полиции. Злоумышленником оказался 38-летний житель Ахтырки, который абсолютно не имел никакого отношения ни к полиции, ни к тому, кого она искала. Просто пьяному мужчине не понравилось видеть полицейских в «своем» дворе, поэтому он и решил показать всем, кто здесь главный.

В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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