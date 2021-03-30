На Сумщине полицейские поймали дачного вора В ходе оперативно-розыскных мероприятий кролевецкие правоохранители разоблачили мужчину в краже из дачного домика.

В полицию поступило сообщение о краже из дачного хозяйства 37-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что из погреба исчезло 55 кг картофеля и 10 кг свеклы. Посетив 55-летнего ранее судимого гражданина, правоохранители заметили подозрительные мешки с возможно похищенным имуществом. В ходе общения мужчина признался в краже. Похищенное изъято.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.