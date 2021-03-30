Документальний фільм про ромську молодь «Невидима правда» — на UA: СУМИ 15 квітня 8 квітня — Міжнародний день ромів. Координаційний центр мовлення національних меншин Суспільного спільно з Міжнародним фондом «Відродження» презентує раніше не відомі, правдиві й зворушливі історії з життя ромського народу в фільмі «Невидима правда».

Прем’єра документальної стрічки запланована в ефірі регіональних телеканалів Суспільного, зокрема і UA: СУМИ, 15 квітня о 18:40.

В основі стрічки — три унікальні історії про ромську молодь та їхні родини, які належать до різних соціальних груп. Вони власним прикладом руйнують стереотипи про спільноту, які роками існують серед українців.

Перший герой стрічки — 17-річний Даніель. Він із родини заможних ромів. Хлопець навчається у школі на медіафакультеті, мріє стати сценаристом.

Читайте також: Як нацспільнотам співпрацювати із Суспільним мовником

Наступна героїня «Невидимої правди» — Моніка. Їй 20 і вона — студентка медичного коледжу, майбутня медсестра. Після коледжу планує опанувати професію лікарки. Виросла в дуже бідній ромській родині.

Третя історія — від Анжеліки, 13-річної школярки з багатодітної ромської родини. Вона взяла на себе всю хатню роботу й догляд за молодшими братами. Попри труднощі, добре навчається у школі, вивчила українську, мріє стати кондитером.

«У “Невидимій правді” показуємо, що роми бувають різними, як і представники будь-якої нації. Насправді життя багатьох ромів нічим не відрізняється від життя українців. Різниця лише в упередженому ставленні соціуму до цієї спільноти. Тих ромів, які працюють чи навчаються, значно більше, ніж нам здається. Але ми чомусь звикли помічати лише тих, кого можна зустріти на вулиці чи вокзалі. У них є бажання соціалізуватися, проте можливостей менше через стереотипне ставлення. Сподіваюсь, що побачене та почуте з вуст героїв нашого фільму назавжди змінить уявлення людей про ромську спільноту», — розповіла авторка ідеї та сценаристка стрічки, креативна продюсерка Координаційного центру мовлення національних меншин Суспільного Олена Кривенко.

Над пошуком героїв та розробкою концепту стрічки «Невидима правда» працював Координаційний центр мовлення національних меншин Суспільного.

Його керівниця Анастасія Гудима зазначає, що в Україні, яка об’єднує представників і представниць понад 130 національностей (за даними перепису населення у 2001 році), толерантність має існувати як незмінна людська цінність. Але реальність інша. Особливо це стосується чутливих спільнот, на кшталт ромської.

«Рівень дискримінації ромського населення в Україні не зменшується. Роми й надалі постають перед труднощами при виготовленні документів чи працевлаштуванні, з дискримінацією — під час навчання та в іншому побуті. Негативне ставлення до всієї ромської спільноти у соціумі складалося роками, насамперед через брак інформації. Одним із можливих шляхів змінити упередженість є створення документальних репортажів, таких, як наш фільм “Невидима правда”, який показує звичайне життя ромів, розповідає про успіхи, невдачі, допомагає розгледіти за абстрактним поняттям “меншина” звичайних людей та побачити спільне. Такі історії потрібні для зміни наративів у суспільстві, — каже Анастасія Гудима. — Не всі роми знають, що 8 квітня їхнє міжнародне свято, яке ідентифікує їх як національну спільноту. Тож ми планували провести публічну презентацію та передпоказ фільму в кінотеатрі. Але через карантинні обмеження декілька разів її переносили. І вже не чекаючи послаблень карантину оголошуємо прем’єру на Суспільному — 15 квітня».

Зйомки проєкту відбувалися у січні-березні 2021 року. Над ними та монтажем працював продакшн за договором аутсорсу. Режисер стрічки «Невидима правда» — Юрій Шилов.

Загалом, проєкт вдалося реалізували за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

«Одним із бар’єрів на шляху інклюзії ромів у суспільне життя є абсолютно викривлений образ цієї спільноти, що сформувався в побутовому уявленні. Інформаційний простір переповнений стереотипними прикладами та негативними ситуаціями у взаємодії між спільнотами — ромською та українською. Така картина не тільки не відображає дійсність, але посилює взаємну недовіру, заважає розгледіти та скористатися можливостями для взаємовигідної співпраці в громадах, спільного зростання, відволікає від цього обмежений ресурс. Провідна роль у виправленні цієї ситуації належить медіа, зокрема Суспільному мовнику, здатному хитнути маятник у бік більш збалансованого і правдивого представлення ромів, їхнього життя, прагнень, викликів і здобутків. Саме тому партнерство з Суспільним було для нас важливим, і його результат — фільм “Невидима правда” — допоможе глядачеві подивитися на своїх сусідів і співгромадян ромів іншими очима», — прокоментував Сергій Пономарьов, керівник Ромської програми Міжнародного фонду «Відродження».

Нагадаємо, Координаційний центр мовлення національних меншин Суспільного забезпечує інформаційні права нацспільнот та корінних народів України. Завданнями Центру є сприяти збереженню та використанню мов нацменшин, знайомити соціум з їхніми культурами, а також створювати, розвивати й поширювати контент про національні спільноти та корінні народи.