На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 7 апреля в 12:15, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Октябрьская в с. Вовна на Шосткинщине.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожар команду с. Калиевка.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огнем охвачены вещи домашнего обихода в одной из комнат, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах.

В 12:59 возгорание локализовали, а в 13:05 - потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник от местной пожарной команды с. Калиевка.