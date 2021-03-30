На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожар команду с. Калиевка.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огнем охвачены вещи домашнего обихода в одной из комнат, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах.
В 12:59 возгорание локализовали, а в 13:05 - потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник от местной пожарной команды с. Калиевка.