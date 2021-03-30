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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:43371

На Сумщине взяли под стражу второго подозреваемого в разбойном нападении на семью предпринимателя

По ходатайству Сумской областной прокуратуры решением суда 7 апреля подозреваемому, который вместе с сообщником напал на семью предпринимателей в г. Кролевец, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет мужчине, который после задержания 24 октября 2020 года провел за решеткой 2 месяца, однако 21 декабря 2021 года решением суда он был освобожден под круглосуточный домашний арест. 31 марта 2021 года указанному лицу сообщено об изменении подозрения, ему инкриминируется покушение на умышленное убийство и присвоение властных полномочий с использованием форменной одежды (ч. 2 ст. 15 п / п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 187 и ч. 2 ст. 353 УК Украины). Поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Суд согласился с доводами следователя и прокурора.

Напоминаем, что в г. Кролевец 24 октября 2020 года двое мужчин в форменной одежде полицейских, угрожая хозяину квартиры и его жене ножом и предметом, похожим на пистолет, требовали деньги и ценности. Супруги начали сопротивляться, началась схватка, а потом и стрельба. Один нападающий убежал, а другой хозяин квартиры задержал. 30 октября 2020 года в Харькове задержали беглеца. В настоящее время он в СИЗО. У пострадавшего сломана челюсть, ранения головы резиновой пулей - в общем 42 раны, у потерпевшей откушенный палец на руке и 27 повреждений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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