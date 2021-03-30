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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:58421

В Сумах дело несовершеннолетнего, который обвиняется в изнасиловании, в апелляции начнут слушать через полгода

Сумской апелляционный суд назначил к рассмотрению дело бывшего воспитанника «Кадетского корпуса».

Первое судебное заседание по данному апелляционном производстве назначено на 14.30 26 августа.

Приговором Заречного районного суда г. Сумы, которым юноша был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 УК Украины (Изнасилование) и ч. 2 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья), и приговорен к 3 годам лишения свободы, в суде апелляционной инстанции оспаривают обвиняемый, прокурор и представитель потерпевшей.

Дело будет рассматривать коллегия судей в составе: В. Ю. Рунова, Ю. А. Филонова, Т.А. Левченко.

Право
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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