На Сумщине полицейские разыскали заблудившуюся в лесу девушку с инвалидностью Около четырех часов понадобилось полицейским Ямполя, чтобы разыскать и вернуть в семью 18-летнюю жительницу села Ольгино, которая имеет статус «человека с инвалидностью».

Происшествие произошло 7 апреля утром. Заблудилась в лесу девушка, у которой разряжался мобильный телефон, она успела позвонить по спецлинии «102» и попросить о помощи. Операторы сразу передали сообщение по территориальности в Шосткинское районное управление полиции.

«На розыск был задействован личный состав полиции Ямполя, также к поискам присоединились жители села Ольгино, местные лесничие, - рассказывает Виталий Ерохов, начальник отдела полицейской деятельности № 1 (Ямполь) Шосткинского районного управления полиции. - Мобильной связи с девушкой не было, что существенно затрудняло ее поиски, к тому же она имеет такую болезнь, что испуг мог спровоцировать летальный исход».

Прочесывая лес между двумя селами, ведь утром она возвращалась домой от подруги из соседнего населенного пункта, правоохранители постоянно продолжали звонить на ее мобильный телефон. Через некоторое время полицейским удалось с ней связаться. Оказалось, что девушка вышла на дорогу, и по приметам местности удалось установить ее местонахождение.

Напуганную девушку доставили домой и передали близким. По ее словам, она решила сократить путь и пошла по незнакомой дороге. Когда поняла, что заблудилась, сразу позвонила в полицию.

Сейчас она дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Девушка и ее родные благодарны всем, кто принимал участие в этих поисковых мероприятиях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.