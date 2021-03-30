На Сумщине 63118 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 8 апреля 2021 в Сумской 63118 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 560 человек (Белопольский район - 49, Бурынский район - 19, Великописаревский район - 11, Глухов – 20, Глуховский район - 6, Конотоп - 8, Кролевецкий район - 33, Лебедин - 5, Лебединский район - 1, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 17, Ахтырка - 43, Ахтырский район - 12, Путивльский район - 24, Ромны - 16, Роменский район - 14, Сумы - 226, Сумской район - 33, Тростянецкий район - 10, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 11).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 892 летальных случая, из них за минувшие сутки - 11 (Лебединский район - 1, Конотоп - 1, Лебединский район - 1, Ахтырский район - 1, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 3, Сумской район - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 52217 человек, из них за минувшие сутки - 366 (Белопольский район - 2, Глухов – 18, Конотоп - 36, Лебедин – 29, Лебединский район - 14, Ахтырка - 97, Ахтырский район - 6, Путивльский район - 19, Ромны - 2, Роменский район - 2, Середина-Будский район - 1, Сумы - 50, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 2, Шостка - 58, Шосткинский район - 8, Ямпольский район - 21).