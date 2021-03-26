В Украине 19419 новых случаев инфицирования COVID-19

Также за прошедшие сутки:
госпитализовано - 5092 человека;
летальних случаев - 464;
выздоровело - 10032 человека;
проведено тестирований за сутки - 128 440 (в том числе методом ПЦР - 57996, методом ИФА - 23647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46797).
За все время пандемии в Украине:
заболели - 1803998 человек;
выздоровели - 1383883 лица;
летальных случаев - 35962;
проведено ПЦР-тестов - 8514631.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.
14313 человек привито против COVID-19 за сутки 7 апреля 2021 в Украине.
334 578 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 1886 случаев / 1890 прививок;
Винницкая область - 604 случая / 690 прививок;
Волынская область - 511 случаев / 270 прививок;
Днепропетровская область - 1005 случаев / 1530 прививок;
Донецкая область - 1016 случаев / 630 прививок;
Житомирская область - 869 случаев / 460 прививок;
Закарпатская - 325 случаев / 480 прививок;
Запорожская область - 896 случаев / 810 прививок;
Ивано-Франковская область - 274 случая / 433 прививки;
Киевская область - 976 случаев / 450 прививок;
Кировоградская область - 217 случаев / 460 прививок;
Луганская область - 264 случая / 310 прививок;
Львовская область - 1255 случаев / 910 прививок;
Николаевская область - 353 случая / 350 прививок;
Одесская область - 1142 случая / 650 прививок;
Полтавская область - 738 случаев / 620 прививок;
Ровенская область - 733 случая / 410 прививок;
Сумская область - 560 случаев / 300 прививок;
Тернопольская область - 796 случаев / 470 прививок;
Харьковская область - 1427 случаев / 540 прививок;
Херсонская область - 474 случая / 100 прививок;
Хмельницкая область - 1158 случаев / 820 прививок;
Черкасская область - 822 случая / 160 прививок;
Черновицкая область - 413 случаев / 460 прививок;
Черниговская область - 705 случаев / 110 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация проводилась 134 мобильными бригадами по иммунизации и 692 пунктами прививки.
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