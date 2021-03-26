В Украине 19419 новых случаев инфицирования COVID-19 19419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников.

Также за прошедшие сутки:

госпитализовано - 5092 человека;

летальних случаев - 464;

выздоровело - 10032 человека;

проведено тестирований за сутки - 128 440 (в том числе методом ПЦР - 57996, методом ИФА - 23647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46797).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1803998 человек;

выздоровели - 1383883 лица;

летальных случаев - 35962;

проведено ПЦР-тестов - 8514631.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.

14313 человек привито против COVID-19 за сутки 7 апреля 2021 в Украине.

334 578 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1886 случаев / 1890 прививок;

Винницкая область - 604 случая / 690 прививок;

Волынская область - 511 случаев / 270 прививок;

Днепропетровская область - 1005 случаев / 1530 прививок;

Донецкая область - 1016 случаев / 630 прививок;

Житомирская область - 869 случаев / 460 прививок;

Закарпатская - 325 случаев / 480 прививок;

Запорожская область - 896 случаев / 810 прививок;

Ивано-Франковская область - 274 случая / 433 прививки;

Киевская область - 976 случаев / 450 прививок;

Кировоградская область - 217 случаев / 460 прививок;

Луганская область - 264 случая / 310 прививок;

Львовская область - 1255 случаев / 910 прививок;

Николаевская область - 353 случая / 350 прививок;

Одесская область - 1142 случая / 650 прививок;

Полтавская область - 738 случаев / 620 прививок;

Ровенская область - 733 случая / 410 прививок;

Сумская область - 560 случаев / 300 прививок;

Тернопольская область - 796 случаев / 470 прививок;

Харьковская область - 1427 случаев / 540 прививок;

Херсонская область - 474 случая / 100 прививок;

Хмельницкая область - 1158 случаев / 820 прививок;

Черкасская область - 822 случая / 160 прививок;

Черновицкая область - 413 случаев / 460 прививок;

Черниговская область - 705 случаев / 110 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 134 мобильными бригадами по иммунизации и 692 пунктами прививки.

По состоянию на 7 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 425 946 человек.