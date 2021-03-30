Сумской футзалист отличился дублем за сборную (видео) Сборная Украины по футзалу провела матч отборочного этапа Евро-2022 против сборной Дании.

Номинально выездной матч наша команда проводила в Запорожье. Уже на пятой минуте встречи «желто-синие» сумели выйти вперед благодаря удачной взаимодействия Журбы и Педяша. Сергей дальним забросом нашел Александра, мощным ударом не оставил шансов вратарю.

Впрочем, ответ получился на удивление быстрым. Фальку хватило всего 43 секунды, чтобы восстановить паритет во встрече.

Ударом издали мог забивать Разуванов, который вернулся в состав сборной после травмы. Однако, на последнем рубеже удачно сыграл Хааг. Моменты имели и номинальные хозяева. Сухов сумел спасти свои владения после угроз от Хабиби и Вейса.

На перерыв украинцы сумели уйти с минимальной разницей в счете. Лебедь пробил со штрафного и мяч рикошетом от Вейса оказался в воротах. 2:1, но статистика УЕФА решила записать именно автогол на датчанина. Поэтому, дебютное взятие ворот для Ярослава отложилось.

Еще до завершения первой половины встречи Александр Косенко начал применять третью четверку и в начале второго тайма это дало плоды. Еремин точным пасом нашел Абакшина, и тот с легкостью отправил мяч в угол ворот.

Во второй двадцатиминутке место в воротах сборной Дании занял Андерсен, и после его неудачного подключения команду Клейна Саабье спасла только перекладина.

Впрочем, ничто не спасло датчан от дубля Абакшина. На этот раз ему ассистировал Микитюк и Даниил мощным ударом от перекладины увеличил гандикап своей команды до трех голов.

Дублем в этой встрече выстрелил еще один «урагановец», наш Артем Фаренюк. Журба дважды выводил его на ударные позиции, и тот не промахнулся. К слову, отметим и Сергея, который на свой счет записал три ассиста. В конце встречи за национальную команду дебютировал и Войтович, однако, свой гол Назарий пропустил после довольно курьезного рикошета от уже упомянутого Журбы.

Как итог - сборная Украины одолевает Данию со счетом 6:2. Уже сегодня команды проведут в Запорожье еще один поединок.

Дания - Украина - 2:6 (1:2)

Голы: Мадс Фальк (5), Сергей Журба (40 - автогол) - Александр Педяш (5), Луис Вейс (18 - автогол), Даниил Абакшин (21, 26), Артем Фаренюк (38, 39).

Пресс-служба Ассоциации футзала Украины



