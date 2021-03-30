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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:11264

В центре Сум забор за 320 тысяч держится на проволочках

Сумчане спрашивают: почему не на скотче или на изоленте?

Пользователь Фейсбука Beba Shpeenarick выложил фото забора на Набережной р. Стрелки.

«Центр, Набережна, бруд і порепаний (по всій довжині) майже новий паркан», - написал он. На фото видно, что вместо сварки забор закреплен проволочками.

Сумчане активно комментируют:

«Днище!!!!

Пид...расы рукожопые, я даже не удивился, везде одно и тоже... Все в этом городе через одно место, сами знаете кого...».

«Разруха она все таки в голове».

«Уявляю аби приватнику якийсь підрядник таку зробив якість. Або нормальній системній компанії... А за народні гроші і так сойдьот».

«Ты тут сваркой прихвати маленько, а я потом уже намертво синей изолентой примотаю!».

Напомним: этот забор ставили два года назад в рамках борьба с междугородними перевозчиками. Он обошелся бюджету в 320 тыс. грн

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Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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