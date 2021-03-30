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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:57292

В Сумах на майдане откроют казино

Первый отель в Сумах получил разрешение на организацию азартных игр.

Первым заведением в Сумах, получившем разрешение на размещение игровых автоматов или букмекерского пункта, стал отель «Воскресенский» (пл. Независимости, 15).

Документ выдала Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (далее - КРАИЛ) 26 марта, пишет ЦУКР.

В разрешении, выданном КРАИЛ, указано, что помещение на первом этаже отеля общей площадью 490,2 квадратных метра соответствует требованиям действующего законодательства. Документ выдали обществу с ограниченной ответственностью «Астив», зарегистрированном в Киеве.

Отель «Воскресенский» является трехзвездочным, он расположен в центре города, рядом со Свято-Воскресенским кафедральным собором.

Всего разрешение на размещение легальных казино, а также на установление игровых автоматов на сегодня получили 17 украинских гостиниц.

Напомним: в течение 11 лет азартные игры в Украине были якобы незаконными. В августе 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал закон «О государственном регулировании игорного бизнеса». Документ позволил деятельность казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов, а также организацию онлайн-покера, правда, только в отелях, которые имеют не менее трех звезд. Для выдачи лицензий создали Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

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