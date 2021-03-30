В Сумах возле Чешки высадят более 300 деревьев различных пород В субботу, 10 апреля, в Сумах на берегу озера Чеха состоится высадка лип, кленов, сосен, катальп и верб общим количеством более 300 штук.

Первый заместитель городского головы Михаил Бондаренко рассказал: «Эта история началась в конце февраля после обращения инициатора этого проекта Анны Крысюк ко всем структуре Сумского городского совета о проведении совместной акции «Greening of the Planet».

За месяц деятельности рабочей группы были проведены мероприятия по подготовке территории к высадке, подобраны саженцы, а также создана схема рассадки деревьев».

«В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в организации акции, за значительную работу, проведенную за это время. Хочу поблагодарить Сумской городской совет, что поддержали этот проект», - сказал соорганизатор акции в Сумской области Дмитрий Кулибабин.

Он сообщил, что мероприятие по озеленению, которое состоялось в Сумах 20 марта, стало стартом Всемирной акции «Greening of the Planet», где участвуют 100 стран мира. Очень символично, что именно Сумы «открыли» этот проект. Кроме того, Дмитрий Кулибабин добавил, что в городе большое количество социально-ответственного бизнеса, который также присоединился к акции и поддерживает эту инициативу. Проект реализуется на территории всей области - к участию присоединились также Шостка, Ахтырка, Тростянец и другие города Сумской области.

Заместитель главы Сум Тамара Ищенко отметила, что, учитывая карантин, действующий в Сумской области, акция будет реализовываться в несколько этапов: будет разработан почасовой график со списком участников мероприятия. Также во время мероприятия будут придерживаться всех санитарных норм.

Начальник управления благоустройства департамента инфраструктуры города Юрий Шевченко сообщил, что 8 и 9 апреля подготовительные работы продолжатся. А уже 10 апреля состоится непосредственная высадка деревьев определенным кругом участников.

Михаил Бондаренко призвал всех жителей города после проведения акции не портить насаждения и заботиться об окружающей среде. Ведь после высадки деревьев работа не заканчивается - будет осуществляться полив и уход за растениями.