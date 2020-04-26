Жителя Сумщины задержали за поножовщину В Кролевце полиция задержала мужчину, который нанес телесные повреждения своему знакомому.

Происшествие произошло вчера вечером в с. Тулиголовое Кролевецкой территориальной общины. Врач Кролевецкой центральной больницы сообщил полицию, что к ним на лечение бригадой скорой помощи был доставлен 37-летний мужчина с тяжелым ранением.

Как выяснили правоохранители, прибывшие на место происшествия по вызову, между потерпевшим и его 30-летним односельчанином, на одной из улиц села, возник бытовой конфликт. Сначала знакомые эмоционально выясняли отношения, а затем младший мужчина достал нож и ударил своего оппонента в спину, причинив ему проникающую рану.

Полиция быстро разыскала любителя размахивать ножом. Сейчас 30-летнего молодого человека задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи полиции решают вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и избрание злоумышленнику меры пресечения.

За содеянное мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.