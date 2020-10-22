На Сумщине спасатели ликвидировали шесть масштабных возгораний сухой растительности 6 апреля пожарно-спасательные подразделения области шесть раз привлекались к ликвидации масштабных возгораний сухой растительности в Белополье, Шостке, в Роменском районе и на территории Краснопольской, Путивльской, Буринской объединенных территориальных общин. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 25 га.

Так, 12:34 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании остатков сухой растительности вблизи с. Наумовка на Краснопильщине. Огонь охватил площадь на 5 га сухой растительности и 1 га лесной подстилки в расположенном рядом лесном массиве. В обуздании пожара вместе с Краснопольский спасателями и сельскими пожарными с Угроеды активное участие приняли местные жители - отец вместе с 18-летним сыном. В 14:30 возгорание удалось локализовать и предотвратить перерастание пожара в лесу в верховую крон удеревьев. А в 15:20 пламя полностью ликвидировали.

А в 15:12 в Белополье спасатели были вызваны на ул. Крачкивськую, где на территории местного кладбища загорелась сухая растительность. Площадь горения составляла около 1 га. Спасатели предотвратили опасность непосредственно рядом с захоронениями и в 15:40 локализовали пожар, а в 15:55 окончательно ликвидировали.

Уже вечером в 21:14 в Службу спасения поступило тревожное сообщение о возгорании сухой растительности в Роменском районе в с. Перекрестовка, где огонь угрожал как жилищному сектору, так и расположенной неподалеку исправительной колонии. Как было установлено, горел камыш на площади около 1 га. На тушение привлекли роменских спасателей и ведомственную добровольную команду колонии. Совместными усилиями в 21:55 пожар был локализован и пресечена опасность от жилого сектора села и территории исправительной колонии. В 23:25 возгорание ликвидировали полностью.

В 22:24 отделения дежурных караулов 23-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей были вызваны из городов Бурынь и Путивль в район границы двух объединенных территориальных общин - Буринской и Путивльской. Вблизи с. Дичь загорелся камыш общей площадью около 10 га. На тушение также привлекли местную пожарную команду с. Вязенка. Усложняло ситуацию то, что горение происходило в болотистой труднодоступной для техники местности. В 23:30 совместными усилиями пожарным удалось локализовать пожар, а в 00:45 - ликвидировать.

Всего на тушение шести пожаров возгораний сухой растительности привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 28 человек личного состава и 9 единиц техники, от добровольной и местных пожарных команд - 8 работников и 3 единицы техники.

По предварительным выводам специалистов, ко всем этим возгораниям привело неосторожное обращение с огнем. Спасатели отмечают, на Сумщине выросла пожарная опасность, поэтому гражданам нужно быть осторожными с огнем, не сжигать сухостой и мусор, не провоцировать пожар в природных экосистемах, а при обнаружении возгорания в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звонить по номеру «101»!

Главное управление ДСНС Украины в Сумской области