Прокуратура наложила арест на имущество бывшего руководителя СНПО По ходатайству Сумской областной прокуратуры постановлениями следователя судьи Заречного районного суда г. Суми с целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на имущество подозреваемого, а именно - две квартиры, дом, гараж и транспортное средство.

Речь идет о бывшем генерального директора Открытого акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», который подозревается в безосновательной невыплате почти 100 млн грн заработной платы работникам. Вместе с тем, бывшему руководителю предприятия 5 апреля 2021 сообщено о подозрении в невыполнении решения суда. В настоящее время действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 175 (безосновательная невыплата заработной платы более чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия) и ч. 2 ст. 382 (невыполнение судебного решения, совершенное должностным лицом) УК Украины. Досудебное следствие продолжается, сообщает Сумская областная прокуратура.