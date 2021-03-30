В Конотопе отключат воду на ночь Конотопский водоканал сообщает об отключении воды.

КП ПУВКХ информирует, что 8 апреля с 00.00 до 5.00 в связи с ремонтными работами по улице Жарикова, 25 по городу будет отсутствует централизованное водоснабжение.