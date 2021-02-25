Ушел из жизни духовник Сумской епархии архимандрит Михей

Отец Михей был ревностным пастырем, который всю свою жизнь отдал служению Богу и Его Святой Церкви, имел заслуженный авторитет среди священнослужителей Сумской епархии, был избран епархиальным духовником. За его духовными советами обращались к нему как молодые священнослужители, так и пожилые священники, учитывая его опыт, сообщает Православная Сумщина.
По благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия отпевание архимандрита Михея (Давыдова) состоится в пятницу, 9 апреля, в Георгиевском храме с. Дерновое в 12-00 после Литургии Преждеосвященных Даров (начало в 9-30).
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