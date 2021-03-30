Сумской магазин оштрафовали на 230 тыс. грн За продажу зеркал с подсветкой без документов сумской магазин заплатил 229,5 тыс. штрафа.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области провели плановую проверку по вопросам характеристик электрического и электронного оборудования продукции, которую реализовал ряд магазинов областного центра. В ходе проверки были выявлены нарушения - в частности, продавали зеркала с подсветкой без какой-либо маркировки, без инструкции и информации о безопасности, без знаков соответствия техническим регламентам на электрооборудование и т.д. По результатам проверки был установлен временный запрет на торговлю такой продукцией до устранения нарушений, выявленных в ходе проверки. В то же время были применены штрафные санкции - с предприятия в госбюджет взыскали 229,5 тыс. грн.