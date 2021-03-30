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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:3954

В Роменской психбольнице нарушают права человека?

Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома проинспектировал Областную клиническую специализированную больницу в Ромнах.

Чиновник осмотрел заведение, условия пребывания в нем пациентов и обсудил с руководством больницы насущные проблемы и возможности их решения.

Глава облгосадминистрации акцентировал внимание присутствующих на замечаниях представителя Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Елены Темченко и эксперта Совместного проекта ЕС и Совета Европы Сергея Шума относительно возможного нарушения в заведении прав человека.

Директору заведения Владимиру Кульбачная и медицинскому директору Игорю Драчу он поручил в сжатые сроки устранить нарушения, выявленные по результатам проверки представителями Уполномоченного ВРУ по правам человека.

«Мы должны дождаться официальной справки, пока у нас есть предварительные выводы проверки. Но если нарушения в заведении есть, вы их должны устранить. Нарушение прав человека - это позорное явление, которому нет места в учреждениях области, - отметил Василий Хома. - Я даю задание начальнику управления здравоохранения Сергею Бутенко тщательно изучить эти вопросы. Если наличие нарушений подтвердится, мы будем вынуждены создать соответствующую комиссию».

Общество
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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