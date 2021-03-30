В Роменской психбольнице нарушают права человека? Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома проинспектировал Областную клиническую специализированную больницу в Ромнах.

Чиновник осмотрел заведение, условия пребывания в нем пациентов и обсудил с руководством больницы насущные проблемы и возможности их решения.

Глава облгосадминистрации акцентировал внимание присутствующих на замечаниях представителя Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Елены Темченко и эксперта Совместного проекта ЕС и Совета Европы Сергея Шума относительно возможного нарушения в заведении прав человека.

Директору заведения Владимиру Кульбачная и медицинскому директору Игорю Драчу он поручил в сжатые сроки устранить нарушения, выявленные по результатам проверки представителями Уполномоченного ВРУ по правам человека.

«Мы должны дождаться официальной справки, пока у нас есть предварительные выводы проверки. Но если нарушения в заведении есть, вы их должны устранить. Нарушение прав человека - это позорное явление, которому нет места в учреждениях области, - отметил Василий Хома. - Я даю задание начальнику управления здравоохранения Сергею Бутенко тщательно изучить эти вопросы. Если наличие нарушений подтвердится, мы будем вынуждены создать соответствующую комиссию».