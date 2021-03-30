В Сумах из-за прокурора не могут начать судить пятерых полицейских-взяточников Заречный районный суд г. Сумы сообщает о рассмотрении дела по обвинению пятерых полицейских в получении неправомерной выгоды.

Сегодня, 7 апреля, в связи с неявкой прокурора, отложено подготовительное судебное заседание по делу в отношении пятерых сотрудников полиции, которых обвиняют в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следующее подготовительное судебное заседание состоится 21 апреля в 10.00.

По материалам дела мужчины обвиняются в том, что на протяжении 2018 - 2019 гг. систематически требовали и получали неправомерную выгоду от подчиненных сотрудников полиции, а также от отдельных граждан за непривлечение последних к ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения.