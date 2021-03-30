СумГУ - серебряный призер Зимней универсиады Украины Уже в третий раз были проведены главные зимние студенческие соревнования Украине, в программу которых вошли биатлон и лыжные гонки.

Спортсмены Сумского государственного университета в очередной раз подтвердили свой статус одного из фаворитов, заняв итоговое второе общекомандное место с общей суммой 796 очков. Первое место завоевал столичный Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (885 очков), а замкнул тройку призеров Национальный университет «Черниговский коллегиум» им. Т.Г.Шевченко (376 очков).

На соревнованиях по биатлону сборная СумГУ заняла III место в командном первенстве среди высших учебных заведений. В отдельных видах биатлонной программы индивидуальные бронзовые награды получили студент факультета ТеСЕТ Дмитрий Грущак (спринт) и магистрант Медицинского института Евгений Ивченко (короткая индивидуальная гонка).

На соревнованиях по лыжным гонкам команда университета стала серебряным призером в командном зачете. Настоящими героями лыжной Универсиады стали наши девушки, которые из трех комплектов наград отдали соперницам только одну серебряную и одну бронзовую медали. Пьедестал гонки классическим стилем полностью заняли студентки СумГУ - Юлия Кроль (I место), Дарья Ковалева (II место), Дарья Рублева (III место). Немного не хватило, чтобы повторить успех в спринтерской гонке классическим стилем - Юлия Кроль (I место), Дарья Рублева (II место), Дарья Ковалева (4 место). В гонке свободным стилем третьей стала Дарья Рублева, собрав полный комплект медалей Универсиады, а золотую медаль и статус абсолютной чемпионки Универсиады завоевала Юлия Кроль (все наши девушки учатся в Медицинском институте).