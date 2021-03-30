Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:58136

СумГУ - серебряный призер Зимней универсиады Украины

Уже в третий раз были проведены главные зимние студенческие соревнования Украине, в программу которых вошли биатлон и лыжные гонки.

Спортсмены Сумского государственного университета в очередной раз подтвердили свой статус одного из фаворитов, заняв итоговое второе общекомандное место с общей суммой 796 очков. Первое место завоевал столичный Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (885 очков), а замкнул тройку призеров Национальный университет «Черниговский коллегиум» им. Т.Г.Шевченко (376 очков).

На соревнованиях по биатлону сборная СумГУ заняла III место в командном первенстве среди высших учебных заведений. В отдельных видах биатлонной программы индивидуальные бронзовые награды получили студент факультета ТеСЕТ Дмитрий Грущак (спринт) и магистрант Медицинского института Евгений Ивченко (короткая индивидуальная гонка).

На соревнованиях по лыжным гонкам команда университета стала серебряным призером в командном зачете. Настоящими героями лыжной Универсиады стали наши девушки, которые из трех комплектов наград отдали соперницам только одну серебряную и одну бронзовую медали. Пьедестал гонки классическим стилем полностью заняли студентки СумГУ - Юлия Кроль (I место), Дарья Ковалева (II место), Дарья Рублева (III место). Немного не хватило, чтобы повторить успех в спринтерской гонке классическим стилем - Юлия Кроль (I место), Дарья Рублева (II место), Дарья Ковалева (4 место). В гонке свободным стилем третьей стала Дарья Рублева, собрав полный комплект медалей Универсиады, а золотую медаль и статус абсолютной чемпионки Универсиады завоевала Юлия Кроль (все наши девушки учатся в Медицинском институте).

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
Сегодня 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
Вчера 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.