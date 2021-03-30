Экс-мэр Глухова пошел работать

На официальном сайте «Сумыоблэнерго» размещена информация, которая подтверждает, что бывший мэр Глухова Юрий Александрович Бурлака занял должность директора по персоналу. Там, в частности, размещены его биографию, где речь идет о следующем.
Бурлака Юрий Александрович родился в августе 1970 года в г. Глухов. Образование высшее. В 1992 году окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище по специальности «Радиотехнические средства», в 2001 году - Сумской государственный университет по специальности «Финансы», а в 2002 году - Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «Правоведение». В течение 1987-1993 годов проходил военную службу. С 1993 по 1997 год работал инспектором, а затем старшим инспектором Глуховской таможни. С 1999 года работал советником городского головы Глухова, с 2001 года - начальником отдела по вопросам внутренней политики Глуховского городского совета, а с 2004 года - заместителем городского головы Глухова. В 2010-2015 годах занимал должность городского головы г. Глухов. С марта 2021 года назначен на должность директора по персоналу АО «Сумыоблэнерго», пишет Курьер.
Кроме того, в 2015-2020 годах был депутатом Глуховского горсовета, ненадолго заняв должность секретаря, а в остальное время нигде не работал почти 4 года. В 2020 году снова стал депутатом Глуховского горсовета.