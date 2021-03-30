Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:53637

Экс-мэр Глухова пошел работать

Экс-мэр Глухова Юрий Бурлака занял должность директора по кадрам «Сумыоблэнерго».

На официальном сайте «Сумыоблэнерго» размещена информация, которая подтверждает, что бывший мэр Глухова Юрий Александрович Бурлака занял должность директора по персоналу. Там, в частности, размещены его биографию, где речь идет о следующем.

Бурлака Юрий Александрович родился в августе 1970 года в г. Глухов. Образование высшее. В 1992 году окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище по специальности «Радиотехнические средства», в 2001 году - Сумской государственный университет по специальности «Финансы», а в 2002 году - Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «Правоведение». В течение 1987-1993 годов проходил военную службу. С 1993 по 1997 год работал инспектором, а затем старшим инспектором Глуховской таможни. С 1999 года работал советником городского головы Глухова, с 2001 года - начальником отдела по вопросам внутренней политики Глуховского городского совета, а с 2004 года - заместителем городского головы Глухова. В 2010-2015 годах занимал должность городского головы г. Глухов. С марта 2021 года назначен на должность директора по персоналу АО «Сумыоблэнерго», пишет Курьер.

Кроме того, в 2015-2020 годах был депутатом Глуховского горсовета, ненадолго заняв должность секретаря, а в остальное время нигде не работал почти 4 года. В 2020 году снова стал депутатом Глуховского горсовета.

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
Сегодня 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
Вчера 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.