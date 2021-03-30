Экс-мэр Глухова пошел работать Экс-мэр Глухова Юрий Бурлака занял должность директора по кадрам «Сумыоблэнерго».

На официальном сайте «Сумыоблэнерго» размещена информация, которая подтверждает, что бывший мэр Глухова Юрий Александрович Бурлака занял должность директора по персоналу. Там, в частности, размещены его биографию, где речь идет о следующем.

Бурлака Юрий Александрович родился в августе 1970 года в г. Глухов. Образование высшее. В 1992 году окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище по специальности «Радиотехнические средства», в 2001 году - Сумской государственный университет по специальности «Финансы», а в 2002 году - Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «Правоведение». В течение 1987-1993 годов проходил военную службу. С 1993 по 1997 год работал инспектором, а затем старшим инспектором Глуховской таможни. С 1999 года работал советником городского головы Глухова, с 2001 года - начальником отдела по вопросам внутренней политики Глуховского городского совета, а с 2004 года - заместителем городского головы Глухова. В 2010-2015 годах занимал должность городского головы г. Глухов. С марта 2021 года назначен на должность директора по персоналу АО «Сумыоблэнерго», пишет Курьер.

Кроме того, в 2015-2020 годах был депутатом Глуховского горсовета, ненадолго заняв должность секретаря, а в остальное время нигде не работал почти 4 года. В 2020 году снова стал депутатом Глуховского горсовета.