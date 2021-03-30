Сколько человек уже вакцинировали от COVID-19 на Сумщине Общее количество вакцинированных жителей области составляет 11886 человек.

Об этом сообщила заместительница начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета во время брифинга по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в Сумской области и проведения кампании по вакцинации против COVID-19.

По ее словам, Министерство здравоохранения Украины увеличило интервал между дозами вакцины против COVID-19 до 90 дней. Сейчас по всей территории Украины осуществляется прививки первой дозой вакцины AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield.

«Для тех, кто впервые уже получил дозу вакцины AstraZeneca, получит ее и на вторичном этапе вакцинации, - отметила Галина Хомета. - В область будет поступать вакцина этого же производителя, который гарантирует, что независимо от того, на какой платформе произведена эта вакцина, качество ее и эффективность одинаковы», - подчеркнула заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации.

Сейчас в области осуществляется предварительная запись на повторную вакцинацию с учетом срока между дозами вакцинации.