Суд восстановил в должности уволенного налоговика Суд восстановил в должности начальника управления правового обеспечения ГНС в Сумской области.

6 апреля Сумской окружной административный суд рассмотрел дело №480 / 1857/20 по иску Иващенко Александра Николаевича к Главному управлению ГНС в Сумской области, Главному управлению ГНС в Сумской области как территориального органа, образованного на правах обособленного подразделения об отмене приказов, восстановлении в должности, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования и отменил приказ ГУ ГНС в Сумской области №62-0 от 09.04.2020 «Об увольнении Иващенко А.»; восстановил Иващенко Александра Николаевича в должности начальника управления правового обеспечения Главного управления ГНС в Сумской области; взыскал с Главного управления ГНС в Сумской области в пользу Иващенко А. Н. средний заработок за время вынужденного прогула в размере 147 397,25 грн.

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказано.

Решение суда в части восстановления в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула в пределах суммы взыскания за один месяц – 12 531,75 грн. допущено к немедленному исполнению.