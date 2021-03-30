В Сумах не работают несколько светофоров КП «Дорремстрой» сообщило о неработающих светофорах в Сумах.

В связи с плановыми ремонтными работами на электросетях, которые проводит АО "Сумыоблэнерго", сегодня, 7 апреля, было отключено энергоснабжение нескольких светофорных объектов в Сумах.

А именно: на ул. Харьковской - перекресток с ул. Героев Сумщины, ТЦ "Мануфактура" и остановка «ул. Даргомыжского» (Сумсельмаш), а также по ул. Роменский - на перекрестках с ул. Плодовой и ул. Лысенко.

По предварительным данным АО "Сумыоблэнерго", энергоснабжение светофорных объектов на ул. Харьковской будет восстановлено в 12.00, на ул. Роменский - в 17.00.