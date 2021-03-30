На Сумщине полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты женщины Злоумышленник, найдя чужую банковскую карточку, присвоил ее и потратил деньги по своему усмотрению.

За помощью к работникам отделения полиции №4 (Сумского района) обратилась 56-летняя жительница села Кондратовка. Она рассказала, что давно не может найти свою банковскую карточку. А несколько дней назад ей на мобильный поступило сообщение об оплате товаров в магазине с ее карточки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что нашел, присвоил и воспользовался карточкой заявительницы 35-летний мужчина, который неоднократно попадал в поле зрения полиции. Злоумышленник своей причастности к совершенному не отрицал и пояснил, что нашел карточку на улице и сразу пошел в магазин, где и рассчитался за товары на сумму 1400 гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовные производства по признакам ст.185 «Кража» и ст. 191 «Присвоение, растрата имущества...» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители раз напоминают гражданам о необходимости внимательно относиться к хранению своего имущества. И советуют не оставлять где попало свои документы, денежные сбережения и ценные вещи, а держать их в надежных местах. Если вы стали жертвой преступления - немедленно звоните на специальную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.