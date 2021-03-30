На Сумщине работники полиции разыскали потерявшихся подростков В Ромнах на специальную линию полиции «102» обратилась взволнованная женщина, которая сообщила, что ее 15-летняя дочь ушла гулять со своим 16-летним другом к реке и потерялась.

На поиски подростков сразу выехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Будучи на связи с девочкой и пытаясь понять их место нахождения, полицейские прочесывали территорию вдоль реки в поисках несовершеннолетних. И наконец подростков удалось найти.

Как объяснили сами парень и девушка, они решили прогуляться вдоль реки, но, когда на улице начало темнеть, не смогли найти дорогу домой.

Детей передано родным, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.