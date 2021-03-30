На Сумщине работники полиции разыскали потерявшихся подростков

На поиски подростков сразу выехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Будучи на связи с девочкой и пытаясь понять их место нахождения, полицейские прочесывали территорию вдоль реки в поисках несовершеннолетних. И наконец подростков удалось найти.
Как объяснили сами парень и девушка, они решили прогуляться вдоль реки, но, когда на улице начало темнеть, не смогли найти дорогу домой.
Детей передано родным, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.