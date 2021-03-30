Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:32296

Советник министра МВД сообщил о хищении земель на Сумщине

Об этом Михаил Апостол написал на своей странице в Фейсбуке.

«В продолжение вчерашней темы о хищении земель «уважаемыми» чиновниками Госгеокадастра совместно с менеджментом агрохолдинга.

Правоохранительные органы разоблачили противоправный механизм присвоения 5 тыс. гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения. Процедуру отчуждения «сопровождали» чиновники Госгеокадастра, которые действовали по заказу менеджмента крупного агрохолдинга.

Установлено, что топ-менеджмент агрохолдинга привлек к сделке ряд коммерческих структур. Дельцы незаконно получали паспортные данные социально незащищенных и малообеспеченных граждан, которые не использовали свое право на бесплатную приватизацию земельных участков. Затем злоумышленники, используя связи среди должностных лиц органов Госгеокадастра, оформляли документы для передачи земель в частную собственность.

После оформления права собственности, организаторы через подконтрольных нотариусов проводили операции по купле-продаже без участия реальных собственников земли. Таким образом земельные участки переходили в собственность коммерческих фирм, аффилированных с одним из крупнейших агроходингов региона.

Досудебным следствием задокументировано, что из-за действий злоумышленников из госсобственности выведено около 5 тыс. гектаров сельхозземель в Черниговской, Сумской и Черкасской областях. По предварительным выводам специалистов сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 80 млн гривен.

Правоохранители провели более 10 обысков в офисах агрохолдинга и коммерческих структур, задействованных в сделке. Во время следственных действий изъято:

- документацию;

- черновые записи;

- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Расследование осуществляется по ст. 190 и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке», - написал он.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине еще 586 случаев заболевания коронавирусом, 16 летальных (подробности)
Сегодня 08:44
На Донбасі загинув 23-річний воїн із Сумщини
Вчера 20:31
Суд восстановил в должности уволенного налоговика
Сегодня 12:01
В Сумах не работают несколько светофоров
Сегодня 11:53
На Сумщине полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты женщины
Сегодня 11:48
На Сумщине будут судить главного инженера госпредприятия, служебная халатность которого нанесла ущерб на 4 млн грн
Сегодня 11:46
На Сумщине работники полиции разыскали потерявшихся подростков
Сегодня 11:04
Сумчан запрошують до участі в конкурсі «Молодіжна еліта»
Сегодня 10:39
Советник министра МВД сообщил о хищении земель на Сумщине
Сегодня 10:32
На Сумщине во время тушения возгорания на болоте застряла пожарка
Сегодня 10:25
На Сумщине женщине грозит до 15 лет лишения свободы за убийство сожителя
Сегодня 10:19
В Сумах на проект ремонта фасада дома, где расположена городская галерея, потратят 250 тысяч
Сегодня 10:12
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
Сегодня 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
Вчера 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.