На Сумщине во время тушения возгорания на болоте застряла пожарка С приходом весны все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с массовым сжиганием сухой растительности и ее остатков на открытых территориях.

Именно так произошло сегодня ночью в селе Перекрестовка Роменского района. Сжигание сухой травы привело к угрозе жилым домам местных жителей.

На место происшествия выехали пожарные 14-й Государственной пожарно-спасательной части управления ГСЧС Украины в Сумской области. Но во время тушения пожара на лугу, машина попала в болотистую местность, застряла и не могла сдвинуться с места. На помощь коллегам пришли спасатели Межрегионального центра ГСЧС Украины. В результате совместных усилий пожар на лугу был локализован.

Спасатели с помощью троса и спасательного авто вытащили пожарную машину на ровный участок дороги, далее она продолжила движение самостоятельно.