На Сумщине женщине грозит до 15 лет лишения свободы за убийство сожителя Глуховским отделом Шосткинского окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 26-летней женщины, которая убила сожителя.

Речь идет о событии, которое произошло 11 февраля 2021 года в г. Глухов. Гражданские супруги вечером употребляли спиртные напитки. Будучи изрядно навеселе, мужчина якобы начал хватать сожительницу за руки и толкать ее. Женщина схватила нож и ударила им сожителя в грудь. От полученной травмы 35-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ей грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Приговор она ждет в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.