В Сумах на проект ремонта фасада дома, где расположена городская галерея, потратят 250 тысяч Об этом в ответе на депутатский запрос Оксаны Кубрак сообщил директор департамента Александр Журба.

Об этом депутат написала в Фейсбуке.

«Сегодня получила ответ по ремонту фасада дома 27 по улице Соборной.

Двоякие ощущения, с одной стороны, это хорошо, что выделили средства на ПКД и вопрос сдвинулся с места, а с другой стороны 250 тыс. только на ПКД???

Вдумайтесь почти 10 тыс. долларов на разработку проектно-сметной документации!!!

При этом на сам ремонт еще нет ни копейки, в чем логика?» - спрашивает она.

Кстати, в ответе говорится, что деньги выделены решением горсовета о бюджете на 2021 год, за который, кстати, голосовала и сама Оксана Кубрак.

Напомним: фасад посыпался еще несколько лет назад, директор Агенции промоции «Сумы», тогдашний депутат Сумского горсовета Юлия Левченко не раз просила выделить средства на ремонт, но тщетно.