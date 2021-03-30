Кисень рятує життя: ТОВ «Техногаз-С» допомагає Сумщині у боротьбі з пандемією коронавірусу На початку поширення коронавірусної інфекції чи не головною проблемою вважали брак апаратів штучної вентиляції легень в українських лікарнях, які почали масово закуповувати за бюджетні кошти та кошти благодійників. Але виявилось, що вони не є пріоритетом, бо більшість хворих, які потрапляють до лікарень з діагнозом COVID-19, потребують кисню, а не підключення до вентиляції легень.

Нестача медичного кисню в Україні виникла з початком пандемії. Президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров зазначив, що необхідно терміново забезпечити систему постачання кисню.

На Сумщині ліцензію на виробництво медичного кисню має лише одна компанія: ТОВ «Техногаз-С», яка є дочірньою АТ «СМНВО – Інжиніринг» та виробляє близько 90 % медичного кисню, що використовується в Сумській області.

Поспілкувавшись з директором «Техногаз-С» Курсовим Максимом дізналися, що ТОВ «Техногаз-С» спеціалізувалося на виробництві продуктів поділу повітря: кисень, азот, аргон, вуглекислота тощо. За його словами з початком пандемії коронавірусної інфекції керівництво АТ «СМНВО – Інжиніринг» одразу зрозуміло надзвичайну важливість та життєву потребу для жителів області у медичному кисні. Тому, було вирішено в найшвидші терміни провести модернізацію установки по отриманню кисню, яка включила в себе оновлення системи автоматичного управління установки отримання кисню, заміну необхідного супутнього обладнання та проведення всіх налагоджувальних робіт. Результатом цих дій стало отримання ліцензії Міністерства охорони здоров’я на виробництво медичного кисню 5 жовтня 2020 року та початок його виготовлення.

На сьогодні, з моменту отримання ліцензії, компанією до лікарень області поставлено близько 280 тон рідкого кисню та заправлено 16750 балонів газоподібним. В середньому за добу наповнюється до 300 балонів киснем.

Перший заступник генерального директора АТ «СМНВО – Інжиніринг» Андрій Грек зазначив, що всі працівники підприємства розуміють, яка відповідальність лежить на їх компанії і що від їх праці залежать життя великої кількості жителів області, тому свої обов’язки виконують дуже сумлінно. З першого ж моменту, коли «Техногаз-С» отримав ліцензію на виробництво медичного кисню підприємство працює 24 години на добу, сім днів на тиждень, навіть в ночі на підприємстві є чергові, які в разі потреби доставляють кисень в лікарні області та допомагають тарою. Є на підприємстві і власна спеціалізована та акредитована лабораторія, яка слідкує за процесом виробництва та підтверджує якість продукції. З кожною лікарнею в яку доставляється медичний кисень укладений договір, що є результатом виграного тендеру ТОВ «Техногаз-С».

Радіємо тому, що змогли долучитися до врятування життів жителям нашої області, розуміємо важливість та відповідальність роботи підприємства на сьогодні, зазначають керівники компанії.

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