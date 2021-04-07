На Сумщине еще 586 случаев заболевания коронавирусом, 16 летальных (подробности) По состоянию на 7 апреля в Сумской области 62558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 586 человек (Белопольский район - 1, Бурынский район - 13, Великописаревский район - 9, Глухов - 47, Глуховский район - 12, Конотоп - 38, Конотопский район - 9, Краснопольский район - 4, Кролевецкий район - 5, Лебедин - 3, Лебединский район - 2, Недригайловский район - 27, Ахтырка - 7, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 2, Ромны - 21 Роменский район - 3, Сумы - 305, Сумской район - 53, Тростянецкий район - 17 Шостка - 1, Ямпольский район - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 881 летальный случай, из них за минувшие сутки - 16 (Белопольский район - 2, Конотоп - 3, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 2, Лебедин - 1, Сумы - 3, Тростянецкий район - 2, Шостка - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 51851 человек, из них за минувшие сутки - 348 (Белопольский район - 14, Глухов - 3, Глуховский район - 3, Конотоп - 8, Кролевецкий район - 53, Лебедин - 6, Лебединский район - 6, Липоводолинский район - 2, Недригайловский район - 12, Ахтырка - 4, Путивльский район - 14, Сумы - 170, Сумской район - 9, Тростянецкий район - 18, Шостка – 19, Шосткинский район - 2, Ямпольский район - 5).