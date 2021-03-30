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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:43287

В Сумах пройдет финал чемпионата Украины среди студентов (трансляция)

Сегодня, 7 апреля, в манеже СумГУ стартует розыгрыш 20-го чемпионата Украины по футзалу среди студентов.

В финальной части турнира выступят шесть команд, которые были разделены на две группы. По две лучших затем выйдут в полуфинал турнира, победители затем разыграют «золото» турнира.

Группа А: Харьковский национальный университет им. Каразина, Сумский государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко, Запорожский национальный университет.

Группа В: Сумский государственный университет, Национальный педагогический университет им. Драгоманова (г. Киев), Ивано-Франковский профильный колледж физического воспитания.

Среда, 7 апреля, манеж СумГУ

10.00. Харьковский национальный университет им. Каразина — Запорожский национальный университет

12.00. Ивано-Франковский профильный колледж физического воспитания — Национальный педагогический университет им. Драгоманова

14.00. Запорожский национальный университет — Сумский государственный педагогический университет им. Макаренко

16.00. Сумский государственный университет — Национальный педагогический университет им. Драгоманова

Четверг, 8 апреля

9.00. Сумский государственный университет им. Макаренко — Харьковский национальный университет им. Каразина

11.00. Сумский государственный университет — Запорожский национальный университет

13.00. Первый полуфинал (первое место группы А — второе группы В)

15.00. Второй полуфинал (второе место группы А — первое место группы В)

Пятница, 9 апреля

9.00. Матч за пятое место

10.30. Матч за третье место

12.30. Финал

14.00. Церемония награждения

Напоминаем, в связи с карантинными ограничениями игры проходят без зрителей!

Трансляция матчей первого дня:

Спорт
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