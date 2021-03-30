В Сумах пройдет финал чемпионата Украины среди студентов (трансляция)

В финальной части турнира выступят шесть команд, которые были разделены на две группы. По две лучших затем выйдут в полуфинал турнира, победители затем разыграют «золото» турнира.
Группа А: Харьковский национальный университет им. Каразина, Сумский государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко, Запорожский национальный университет.
Группа В: Сумский государственный университет, Национальный педагогический университет им. Драгоманова (г. Киев), Ивано-Франковский профильный колледж физического воспитания.
Среда, 7 апреля, манеж СумГУ
10.00. Харьковский национальный университет им. Каразина — Запорожский национальный университет
12.00. Ивано-Франковский профильный колледж физического воспитания — Национальный педагогический университет им. Драгоманова
14.00. Запорожский национальный университет — Сумский государственный педагогический университет им. Макаренко
16.00. Сумский государственный университет — Национальный педагогический университет им. Драгоманова
Четверг, 8 апреля
9.00. Сумский государственный университет им. Макаренко — Харьковский национальный университет им. Каразина
11.00. Сумский государственный университет — Запорожский национальный университет
13.00. Первый полуфинал (первое место группы А — второе группы В)
15.00. Второй полуфинал (второе место группы А — первое место группы В)
Пятница, 9 апреля
9.00. Матч за пятое место
10.30. Матч за третье место
12.30. Финал
14.00. Церемония награждения
Напоминаем, в связи с карантинными ограничениями игры проходят без зрителей!
Трансляция матчей первого дня: