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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:21276

На Сумщине разорили древний курган?

Уроженка села Тучное, что в Николаевской громаде на Сумщине, Валерия Ксенженко показала поле, в котором, по словам местных жителей, расположены древние курганы. Сейчас эту территорию между селами Тучное и Товста обрабатывает местная агрофирма.

Студентка Валерия живет в Сумах, в Тучное ездит к дедушке. Во время одного из визитов, в конце марта, в поле, вблизи села, девушка обнаружила кости и вызвала полицию, пишет Суспільне.

«Дедушка рассказывал, что этим курганам сотни лет. Мне стало интересно, прогуливалась и решила: схожу посмотрю. Пришла - а тут такая ситуация, что распахан он, и как оказалось потом, распахивается он уже десятки лет. Для меня это стало шоком, потому что на человеческих костях сеять зерно, по-моему, это как-то неправильно», - говорит Валерия.

Василий Ксенженко - дедушка Валерии. Всю жизнь он прожил в селе Тучное, пас скот неподалеку курганов.

«Во времена войны один курган использовался со стратегической целью - там стояла башня. Когда спрашивал у людей, мне говорили, что воины похоронены там в давние времена. Может, княжества, 500-1000 лет, я думаю. Начали распахивать, как мне было 7-10 лет, а потом дальше, дальше», - рассказывает Василий.

Григорию Галете сейчас 97. Ранее работал комбайнером. Вспоминает, что в годы Голодомора в сторону курганов везли умерших.

«Знаю, я пацаном был, здесь улочка была, и под поле утром заезжали, грузили мертвых, и везли неизвестно куда, в ту сторону. Говорят, что скотомогильники ранее были», - рассказал он.

По информации начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимира Крупецких, экспертиза костей, которую могли сделать в полиции, установила, что им - минимум 39 лет, верхний предел назвать не могут, поэтому ничего не комментируют.

«Я лично проверила реестр, который у нас есть, памятников национального и местного значения, расположенных на территории области и внесенных в государственный реестр, с привязкой к с. Товста. Сейчас археологические объекты и памятники в эти перечни не внесены. Выяснить принадлежность территории и находок могут только археологи, специалисты, которые имеют право визуального осмотра, обследования», - рассказала по телефону заместитель начальника отдела охраны культурного наследия областного управления культуры Валентина Приймак.

Сейчас на земле работает агрофирма «Виктория» - обрабатывает паи. От нее Суспільне получило ответ, что фирма пользуется участками на основании договоров аренды, заключенных с их владельцами.

«В агрофирме отсутствует какая-либо информация или документы, что на этих участках находится курган или любое древнее захоронение. Визуально даже намеков на это нет. Также важно, что ни один из земельных участков, которыми пользуется агрофирма, а не осматривался полицией при участии работников агрофирмы. Хотя обязательно привлечение к такому осмотру того лица, которое им владеет на момент такого осмотра», - говорится в ответе.

Общество
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