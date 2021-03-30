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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:17192

На срочную службу в армию отправились сумские призывники

С начала апреля в Украине стартовал весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы Украины, а уже сегодня 23 сумчан поехали в областной сборный пункт.

В течение весеннего призыва 114 срочников должны отправить для прохождения службы.

Юноши, сегодня, 6 апреля, отправились в областной сборный пункт, после проведения беседы и изучения их физического состояния, будут проходить службу в тыловых частях и подразделениях. Никто из юношей, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах Украине, не будет отправлен в зону проведения операции Объединенных сил.

Всех призывников было протестировано на наличие коронавирусной инфекции во избежание распространения болезни.

Весенний призыв длится с начала апреля и до конца июня текущего года.

Общество
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