Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:13270

Подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом: детали

Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что очевидно существует связь с этой вакциной.

Существует связь между вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и образованием тромбов. Это подтвердил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, передает издание Il Messaggero.

«На мой взгляд, сейчас мы можем сказать, что очевидно существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию. В ближайшие часы мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, как это происходит», — заявил он в интервью итальянской газете.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Донбасі загинув 23-річний воїн із Сумщини
Сегодня 20:31
На Сумщине 61 972 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:53
Под Сумами горит лес (фотофакт)
Сегодня 22:11
На Сумщине разорили древний курган?
Сегодня 21:21
На срочную службу в армию отправились сумские призывники
Сегодня 21:17
Подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом: детали
Сегодня 21:13
Украина заключила договор на поставку 10 миллионов доз вакцины BioNTech / Pfizer
Сегодня 21:05
В Минздраве прокомментировали возможность введения чрезвычайного положения
Сегодня 21:03
В Сумах начали гонять "зеленых браконьеров"
Сегодня 18:00
На Сумщине спасатели дважды ликвидировали масштабные возгорания сухой растительности (видео)
Сегодня 17:56
В Кролевце от имени мэра звонят аферисты
Сегодня 17:34
В Ахтырке на ремонте школы украли почти 400 тыс. гривен
Сегодня 17:30
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
Сегодня 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
Вчера 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
Вчера 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
Вчера 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Скандальный Федорченко: Когда Сумской облсовет выдаст черную метку своему главе
30.03.2021 15:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.