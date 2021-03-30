Подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом: детали Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что очевидно существует связь с этой вакциной.

Существует связь между вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и образованием тромбов. Это подтвердил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, передает издание Il Messaggero.

«На мой взгляд, сейчас мы можем сказать, что очевидно существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию. В ближайшие часы мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, как это происходит», — заявил он в интервью итальянской газете.