Украина заключила договор на поставку 10 миллионов доз вакцины BioNTech / Pfizer Киев договорился с американской фармацевтической корпорацией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против коронавируса, сообщил Владимир Зеленский.

Украина во вторник, 6 апреля, заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня очень важный день для Украины и для украинского - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины», - сказал президент, слова которого приводит его пресс служба.

При этом Зеленский отметил, что лично общался о поставках с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурле еще 8 февраля, а непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украине занимался руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В то же время данные о том, когда именно вакцина может быть поставлена в Украину, не приводятся.