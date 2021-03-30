В Минздраве прокомментировали возможность введения чрезвычайного положения Глава Минздрава прокомментировал возможность введения чрезвычайного положения, о которой вчера говорил Виталий Кличко.

По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, правительство страны не рассматривает вопрос введения чрезвычайного положения, в том числе - комендантского часа и более жестких карантинных ограничений. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Степанов подчеркнул, что несмотря на то, что в Украине не планируют ужесточать карантинные меры, граждане должны при придерживаться установленных противоэпидемиологических мер, а соответствующие органы - контролировать их выполнение. Глава Минздрава отметил, что именно выполнение карантинных правил поможет остановить третью волну коронавируса.