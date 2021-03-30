На Донбасі загинув 23-річний воїн із Сумщини 1 окрема танкова Сіверська бригада повідомляє про втрату ще одного вірного сина та захисника України.

З глибоким сумом повідомляємо, що ми втратили ще одного вірного сина та захисника України.

Під час виконання бойового завдання в захисті суверенітету та територіальної цілісності України в районі операції Об'єднаних сил загинув солдат механізованого батальйону 1 окремої танкової Сіверської бригади Максим СТЕБЛЯНКО.

Сьогодні, 6 квітня, приблизно об 9.30 солдат Максим СТЕБЛЯНКО отримав поранення, не сумісні з життям, у наслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Сумна звістка полетіла на Лебединщину Сумської області, звідки родом був загиблий герой.

Максимові назавжди залишиться 23...

Командування та особовий склад 1 окремої танкової Сіверської бригади висловлює щире співчуття батькам, рідним та близьким загиблого героя Максима СТЕБЛЯНКО, разом розділяємо горе.

Плач, Україно…

Вічна слава Герою!» - йдеться у повідомленні.