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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:00226

В Сумах начали гонять "зеленых браконьеров"

Сегодня, 6 апреля, работники Государственной экологической инспекции в Сумской области провели рейд на Центральном рынке г. Сумы, с целью недопущения продажи растений, занесенных в Красную Книгу Украины.

Подобные проверки мест реализации продуктов сельхозпроизводства и стихийных торговых точек на территории Сумщины проводятся каждую весну в рамках операции «Первоцвет». Главной целью таких мероприятий является не столько взыскание штрафа с продавцов, сколько осуществление профилактических мероприятий для сохранения краснокнижных видов. Самой распространенной растением, которое массово уничтожают на территории нашей области, является черемша. Всего несколько дней назад она начала появляться в лесах и сразу попала на прилавки сумских рыночников.

Как правило, торговцы черемшой уверяют, что не знали о запрете продажи этого растения. Но как только рейдовая группа с журналистами появилась на рынке, все быстро и массово начали собирать вещи, а некоторые даже убежал, бросив не только черемшу, но и другой свой товар. Это свидетельствует о том, что граждане прекрасно знают, что медвежью лук нельзя продавать и сознательно идут на нарушение требований природоохранного законодательства.

Но некоторых все же удается "поймать на горячем" во время сбора или реализации растений, находящихся под охраной.

Так, за последние несколько дней в рамках операции "Первоцвет" экоинспектора составили 3 протокола об административных правонарушениях, один из которых - во время сегодняшнего рейда.

Следует заметить, что размер штрафа за продажу или покупку растений, занесенных в Красную книгу Украины, составляет от 1700 до 3655 гривен. Штрафы за сбор таких растений в местах произрастания ниже: для граждан максимальная санкция составляет 510 гривен, а для должностных лиц - 850 Но при этом нарушители должны еще и возместить убытки, причиненные уничтожением раннецветущих растений. В частности, только один корешок черемши «стоит» 62 гривны.

Однако, какое именно наказание понесут "зеленые браконьеры", разрешать будет не Госэкоинспекция, а суд.

Общество
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