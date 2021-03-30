В Кролевце от имени мэра звонят аферисты Кролевеций городской совет в связи с поступлением информации от граждан о телефонных звонках с обращениями неустановленных лиц от имени Кролевецкого городского головы с предложениями приобрести коммунальную собственность, а на самом деле с корыстной целью - завладения денежными средствами путем обмана и злоупотребления, официально сообщает, что такие звонки осуществляются мошенниками, которые не имеют никакого отношения к руководству Кролевецкого городского совета.

Такие действия носят состав преступления, за которое в соответствии с нормами ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность. Такие звонки являются провокацией со стороны лиц, мошенническим образом пытаются получить деньги, дискредитируя городские власти.

С целью предотвращения деятельности мошенников и предубеждение умышленных действий неустановленных лиц, которые имеют корыстный мотив, просят граждан, которым поступили такие звонки, или стало известно о лицах, их совершающих, сообщать в Кролевецкое отделение полиции или позвонить по номеру 102.