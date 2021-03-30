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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:30105

В Ахтырке на ремонте школы украли почти 400 тыс. гривен

В ходе досудебного расследования, начатого в отношении физического лица - предпринимателя, следователи задокументировали факты совершения служебного подлога и присвоения средств путем злоупотребления служебным положением.

Работники Ахтырского районного отдела полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры выяснили, что в течение октября-декабря 2019 года, злоумышленница, при выполнении договора подрядчика на осуществление капитального ремонта школы, значительно завысила стоимость строительных работ. Получив таким образом около 392 000 гривен бюджетных средств.

Сейчас в полиции начато и ведется досудебное расследование сразу по нескольким нормами Уголовного кодекса Украины - ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», ст. 209 «Легализация имущества, полученного преступным путем»; и ст. 366 «Служебный подлог», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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