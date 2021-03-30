На Сумщине спасатели дважды ликвидировали масштабные возгорания сухой растительности (видео) В течение 5 апреля пожарно-спасательные подразделения Сумщины ликвидировали два масштабных пожара в природных экосистемах.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 10 га.

В частности, в 15:31 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что на выезде из г. Сумы вблизи с. Трофименково пылает сухая растительность. Горение происходило на площади около 7 га. Отделению дежурного караула 3-й государственной пожарно-спасательной части удалось локализовать пожар в 16:40. В 17:13 полностью ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.

В этот же день, в 15:44 спасателям сообщили о том, что в г. Шостка по ул. Воронежская на площади 3 га горит поле сухой травы. Отделению дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части удалось локализовать пожар в 17:05 и не позволить пламени перекинуться на рядом расположенный с эпицентром пожара садовое общество. В 17:58 пожар был ликвидирован.

Во обоих случаях к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем. Призываем граждан не провоцировать пожаров в природных экосистемах, а при обнаружении признаков горения извещать спасателей по телефону «101».